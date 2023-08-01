Угрозы и вызовы перед Беларусью нарастают. Соседи грозят закрытием границ, увеличивают группировки войск, собираются вводить новые санкции.
Григорий Азарёнок: если попрут западники, мы скажем: веди нас, Батька! И пойдём. И победим!
Комментарии
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АНГЕЛ АНГЕЛ
Пора А не пора ли Вагнеру прогуляться у панов м прибалтами...
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1 час.
ВС
"...Они скинутся хотя бы в фонд обороны?...". Вопрос наболевший уже давно и не надо его откладывать на потом... успеется.. Весь крупный бизнес уже вчера должен был быть обложен налогом на оборону и не 2-3 процента, а 50% от прибыли. И Мишустин должен ввести это волевым решением.
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32 мин.
лл
лина любимцева
Я люблю Белоруссию и очень уважаю белорусов. ХРАНИ ГОСПОДЬ БЕЛОРУССИЮ!!!....Белая Русь... у них даже в лесу СВЕТЛО И ЧИСТО!!
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14 мин.
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