Григорий Азарёнок: если попрут западники, мы скажем: веди нас, Батька! И пойдём. И победим!

Пора А не пора ли Вагнеру прогуляться у панов м прибалтами...

ВС

"...Они скинутся хотя бы в фонд обороны?...". Вопрос наболевший уже давно и не надо его откладывать на потом... успеется.. Весь крупный бизнес уже вчера должен был быть обложен налогом на оборону и не 2-3 процента, а 50% от прибыли. И Мишустин должен ввести это волевым решением.