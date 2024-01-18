Путин поручил упростить внесение в паспорт РФ отметок о детях старше 14 лет

Владимир Путин поручил правительству оценить целесообразность внесения в российский паспорт отметок о детях старше 14 лет, а также упростить процедуры, связанные с проставлением такой отметки, чтобы граждане могли делать это без предоставления бумажных документов и справок.
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