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Спички - не игрушка

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В России должна преобладать русская православная символика

  Вернёмся   к   скандалу  с   новой   тысячной       купюрой  и  расставим      все  точки  над  Ё.  Необходимость   в   этом  есть,   ибо некоторые          считающиеся  нашими     блоггеры    в   ситуации     то  ли  не  разобрались,  то  ли    притворяются,  и  выдают  перлы  типа "Россия – многоконфессиональная страна; все религии считаются у нас равными, ни одной не отдано предпочтение",  бла-бла-бла;  а  случаев,    подобных   скандалу     с  купюрой,     действительно     много - так,    например,    в 2022 году  Геральдический   совет  при   Президенте  России заменил на флаге Пензенской области образ Спаса Нерукотворного на три снопа пшеницы,  по  причине   того,  что  на флаге был изображен "разъединяющий символ".

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