В России должна преобладать русская православная символика

Вернёмся к скандалу с новой тысячной купюрой и расставим все точки над Ё. Необходимость в этом есть, ибо некоторые считающиеся нашими блоггеры в ситуации то ли не разобрались, то ли притворяются, и выдают перлы типа "Россия – многоконфессиональная страна; все религии считаются у нас равными, ни одной не отдано предпочтение", бла-бла-бла; а случаев, подобных скандалу с купюрой, действительно много - так, например, в 2022 году Геральдический совет при Президенте России заменил на флаге Пензенской области образ Спаса Нерукотворного на три снопа пшеницы, по причине того, что на флаге был изображен "разъединяющий символ".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии