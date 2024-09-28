Константин Малофеев: Введение ответственности за иностранную рабочую силу – единственное, что может стабилизировать миграционную ситуацию

АС

Анатолий Страшко

Дмитрий, не сталкивайте с темы. Речь не о хороших и плохих мигрантах. Речь о приведении в норму миграционную политику в России. Чтобы сюда ехали работать, чтобы за это отвечал тот, кто пригласил их работать, чтобы сюда не ехали через широко распахнутую дверь уголовники оттуда. Вот о чём речь. А Вы о хороших и плохих. Умышленно или по ошибке?