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Константин Малофеев: Введение ответственности за иностранную рабочую силу – единственное, что может стабилизировать миграционную ситуацию

Константин Малофеев: Введение ответственности за иностранную рабочую силу – единственное, что может стабилизировать миграционную ситуацию

Минтруд России предложил ввести ответственность работодателя за мигрантов. Комитет Государственной Думы по труду и соцполитике поддержал данную инициативу.

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Комментарии
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АС
Анатолий Страшко
Дмитрий, не сталкивайте с темы. Речь не о хороших и плохих мигрантах. Речь о приведении в норму миграционную политику в России. Чтобы сюда ехали работать, чтобы за это отвечал тот, кто пригласил их работать, чтобы сюда не ехали через широко распахнутую дверь уголовники оттуда. Вот о чём речь. А Вы о хороших и плохих. Умышленно или по ошибке?
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17 мин.
Валерий Беседин
Не должно, но они есть.
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16 мин.
АС
Анатолий Страшко
Савельев, нечисть -да надо гнать. Рабочие руки - не надо гнать. Труд везде в почёте. И России рабочие руки нужны. Давайте и здесь в сети гнать провокаторов, подвизающихся на мигрантской проблеме.  Думаю Вы к таким не относитесь?
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12 мин.

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