В российские школы пойдут 17,6 млн детей в новом учебном году

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков В новом учебном году российские школы готовы принять 17,6 миллиона ребят. Об этом 29 августа рассказал министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
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