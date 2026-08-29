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В российские школы пойдут 17,6 млн детей в новом учебном году

В российские школы пойдут 17,6 млн детей в новом учебном году

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков В новом учебном году российские школы готовы принять 17,6 миллиона ребят. Об этом 29 августа рассказал министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

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