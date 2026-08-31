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Газета.ру

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Rambler&Co: 35% россиян ностальгируют по общению с одноклассниками

Rambler&Co: 35% россиян ностальгируют по общению с одноклассниками

Большинство россиян (60%) хотели бы вернуть летние каникулы в свою взрослую жизнь, следует из результатов исследования медиахолдинга Rambler&Co и «Самоката».

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