Иммунолог Болибок предостерег от опасностей мягких игрушек для детей

Владимир Болибок, врач-иммунолог, предупредил о возможных угрозах, связанных с мягкими игрушками, включая химические, микробиологические, аллергенные и физические риски.
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