Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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"Тянет к трансам, да Дима?": Россияне раскритиковали Губерниева который похвалил Олимпиаду в Париже

"Тянет к трансам, да Дима?": Россияне раскритиковали Губерниева который похвалил Олимпиаду в Париже

Пожалуй только ленивый не обсудил провальное открытие Олимпиады в Париже. Можно смело сказать, что это мероприятие по степени падения моральных нравов переплюнуло даже Евровидение, что казалось бы сделать уже невозможно.

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Комментарии
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Андрей
Содом заслуживает кары небес.  Губер жалкий клоун, балабол первостатейный. Вот так мужик в нём закончился.
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9 час.
Александр Самойлик
мнение гребня губерниева ?! его голубая наклонность его там и удерживает. как комментатор он отвратный!!!!
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9 час.
Иван Иванов
Губошлепа отправьте в Париж.. с билетом в один конец. Пусть восхищается. Это его тема.
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6 час.

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