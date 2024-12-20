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ДТП в Керчи

ДТП в Керчи

14-летний школьник не смог увернуться от «Газели», перебегая дорогу в неположенном месте. Вместо школы попал в больницу.

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