14-летний школьник не смог увернуться от «Газели», перебегая дорогу в неположенном месте. Вместо школы попал в больницу.
ДТП в Керчи
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14-летний школьник не смог увернуться от «Газели», перебегая дорогу в неположенном месте. Вместо школы попал в больницу.
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