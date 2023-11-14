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Крымское информационное агентство

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Жительница Крыма стала номинантом премии «Знание-2023»

Жительница Крыма стала номинантом премии «Знание-2023»

Крымчанка Анна Акунина стала номинантом главной просветительской премии страны «Знание-2023». Фото: телеграм-канал Совмина Крыма«Она представляет Республику в одной из популярных номинаций «Наставник года».

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