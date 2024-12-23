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В праздники жителей Твери приглашают на интерактивную и музыкальную программы

В праздники жителей Твери приглашают на интерактивную и музыкальную программы

Галерея пейзажа им. Е.И. Зверькова приглашает жителей и гостей Твери на мероприятия 7 и 8 января. Так, 7 января в 12:00 в галерее пройдёт интерактивная семейная программа «Зимняя сказка в картинах Ефрема Зверькова» (6+), а также творческий мастер-класс «Рождественская ёлочка» (6+).

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