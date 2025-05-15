14 соседей, у которых нет ни стыда ни совести, ни здравого смысла

Иногда жизнь с соседями превращается в какой-то один сплошной анекдот. Но без них было бы скучно. Наверняка у каждого из нас найдется пара-тройка уморительных историй про взаимодействие с теми, кто живет с вами по соседству.
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