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Курские новости

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Стало известно, сколько в этом году в Курской области будет официальных пляжей

Стало известно, сколько в этом году в Курской области будет официальных пляжей

В Курске состоялось заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности региона, в ходе которого сообщили о том, сколько в регионе будет официальных пляжейВ Курске состоялось заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности региона, в ходе которого сообщили о том, сколько в регионе будет официальных пляжей.

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