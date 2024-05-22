Стало известно, сколько в этом году в Курской области будет официальных пляжей

В Курске состоялось заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности региона, в ходе которого сообщили о том, сколько в регионе будет официальных пляжейВ Курске состоялось заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности региона, в ходе которого сообщили о том, сколько в регионе будет официальных пляжей.