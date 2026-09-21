Искусственное сердце Rocket Heart 2.0: интерес клиник США и Европы

56-летний Чжоу Чуньюй (Zhou Chunyu), пациент из провинции Хэйлунцзян (Heilongjiang), годами страдал от тяжелой терминальной сердечной недостаточности.
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