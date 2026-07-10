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Финал сезона «Ф-3» в Мадриде пройдет с дополнительной гонкой

« Формула-3 » объявила, что заключительный этап сезона-2026 пройдет в особом формате. Уик-энд состоится в Мадриде 11-13 сентября.

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