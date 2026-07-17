Свищев напомнил россиянам о деньгах за неиспользованный отпуск: кому и сколько должны выплатить.

МОСКВА, 17 июля, ФедералПресс. Парламентарий от ЛДПР Дмитрий Свищев детально прокомментировал положения трудового законодательства, касающиеся выплат сотрудникам за дни отдыха, которые не были использованы.
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