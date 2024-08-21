Система «Солнцепек».Сегодня 696 прочитали Бойцы из пехотного соединения «Урал» группировки войск «Центр» под умелым руководством своего комбата с позывным «Чита» выбили врага с позиций и овладели опорным пунктом ВСУ к юго-западу от населенного пункта Очеретино.