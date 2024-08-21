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Оборону выжгли «Солнцепеком». Штурмовики взяли очередной опорник ВСУ

Оборону выжгли «Солнцепеком». Штурмовики взяли очередной опорник ВСУ

Система «Солнцепек».Сегодня 696 прочитали Бойцы из пехотного соединения «Урал» группировки войск «Центр» под умелым руководством своего комбата с позывным «Чита» выбили врага с позиций и овладели опорным пунктом ВСУ к юго-западу от населенного пункта Очеретино.

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