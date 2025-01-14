Тарифы на электрички увеличатся в Нижегородской области

Цены на пригородные поезда изменятся в Нижегородской области с 15 января. Об этом сообщает РЖД. Минимальная стоимость проезда в пригородных поездах на территории Нижегородской области повысится с 35 рублей до 37 рублей.
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