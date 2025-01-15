В Липецкой области автоинспекторы разъясняют детям, что значит «слышать дорогу»

В сельских образовательных организациях региона дорожные полицейские проводят серию просветительских и профилактических акций, направленных на предотвращение дорожных аварий с участием несовершеннолетних.
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