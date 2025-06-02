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К началу нового учебного года отремонтируют около 3 километров региональных и местных дорог к школам и детским садам

К началу нового учебного года отремонтируют около 3 километров региональных и местных дорог к школам и детским садам

Большинство объектов планируется сдать в эксплуатацию к началу нового учебного года. Ремонт, реконструкция и строительство дорог к учебным заведениям – это в первую очередь создание безопасного пространства для детей.

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