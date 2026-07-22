Пылевая буря уничтожила марсоход Opportunity под влиянием солнечной вспышки

Международный коллектив астрономов обнаружил первые свидетельства того, что пылевые бури, периодически возникающие на поверхности Марса, могут в некоторых случаях усиливаться выбросами солнечной плазмы во время вспышек активности на светиле.
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