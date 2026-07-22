Политика как он...
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Политика как она есть

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Пылевая буря уничтожила марсоход Opportunity под влиянием солнечной вспышки

Пылевая буря уничтожила марсоход Opportunity под влиянием солнечной вспышки

Международный коллектив астрономов обнаружил первые свидетельства того, что пылевые бури, периодически возникающие на поверхности Марса, могут в некоторых случаях усиливаться выбросами солнечной плазмы во время вспышек активности на светиле.

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