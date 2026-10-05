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62ИНФО | Новости Рязани

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Объявлен тендер на благоустройство площадки для собак на улице Мехзавода

Объявлен тендер на благоустройство площадки для собак на улице Мехзавода

На сайте госзакупок опубликован тендер на проведение благоустройства площадки для выгула собак на улице Мехзавода в Рязани.

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