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Кевин Гарнетт: «Руководство «Уорриорз» боится поговорить с Дрэймондом Грином»

Член Зала славы Кевин Гарнетт в недавнем выпуске подкаста «Ticket and The Truth» заявил, что руководители «Голден Стэйт» боятся сесть с Дрэймондом Грином и сказаться ему, что он должен сдерживать свои эмоции на площадке.

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