ИЗВЕСТИЯ iz
MainНовостиПолитикаАрмияСпортОбществоНаукаСтрана
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ИЗВЕСТИЯ iz

6 953 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Eduard
    А смысл,кто не хочет слушать,не будит слушать!В МИД РФ пообещал...
  • Eduard
    Кризис Госдеп США там и породил проведя очередной переворот!Советник Байдена ...
  • Светлана Зуева
    Сами напросились пожить в темноте....В «Другой Украине...

Полянский указал на нежелание Запада замечать атаки ВСУ на ядерные объекты

Полянский указал на нежелание Запада замечать атаки ВСУ на ядерные объекты

Обстрелы Курской атомной электростанции (АЭС) Вооруженными силами Украины (ВСУ) являются безрассудством, которое Запад допустил, заняв беспринципную «страусиную позицию» и делая вид, что не замечает атаки Киева на Запорожскую АЭС (ЗАЭС).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх