Обстрелы Курской атомной электростанции (АЭС) Вооруженными силами Украины (ВСУ) являются безрассудством, которое Запад допустил, заняв беспринципную «страусиную позицию» и делая вид, что не замечает атаки Киева на Запорожскую АЭС (ЗАЭС).
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