Новое море открыли в Петровском районе, правда, из единой России никто не приехал на открытие Донецкая группа новостей.
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Новое море открыли в Петровском районе, правда, из единой России никто не приехал на открытие Донецкая группа новостей.
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