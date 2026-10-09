Германия запасается дешёвыми крылатыми ракетами для ударов по России

Германия закупит крылатые ракеты для массового применения на поле боя. Об этом сообщает DPA. В публикации отмечается, что эта возможность будет особенно эффективна в сочетании с обычными крылатыми ракетами.
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