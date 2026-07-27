Паркетник Suzuki Brezza обновился в Индии[{"type":"text-block","attr":{},"content":"Кроссовер Suzuki Vitara Brezza, разработанный специально для индийского рынка, дебютировал десять лет назад, а в 2022 году сменил поколение и лишился имени Vitara: с тех пор это просто Suzuki Brezza.