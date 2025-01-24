Названы популярные у российских туристов зарубежные направления

Среди популярных у россиян в новогодние праздники зарубежных направлений оказались Белоруссия, Турция, Таиланд, сообщили в Ассоциации туристических агрегаторов (АТАГ), ссылаясь в том числе на данные сервисов «Островок» и «Путешествия в Т-Банке».