Названы популярные у российских туристов зарубежные направления

Среди популярных у россиян в новогодние праздники зарубежных направлений оказались Белоруссия, Турция, Таиланд, сообщили в Ассоциации туристических агрегаторов (АТАГ), ссылаясь в том числе на данные сервисов «Островок» и «Путешествия в Т-Банке».
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