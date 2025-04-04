Тяжелое положение ВСУ в Донбассе привело к массовому дезертирству боевиков. Об этом сообщает газета Berliner Zeitung.
Berliner Zeitung: тяжелое положение ВСУ привело к массовому дезертирству
Комментарии
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Daddy Bo
Вообще, странно, как это человеку с оружием, пришедшему сюда убивать, вообще кто-то может что-то приказывать такое, что он не хочет исполнять (включая и исполнения Присяги). Особенно, если его сюда чуть не притащили как барана их людоловы.
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5 час.
ВС
Вадим Скоробогатов
Думать им надо было в 2014 году...А не скакать как одуревшие с кастрюлей на голове.
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4 час.
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