Berliner Zeitung: тяжелое положение ВСУ привело к массовому дезертирству

Daddy Bo

Вообще, странно, как это человеку с оружием, пришедшему сюда убивать, вообще кто-то может что-то приказывать такое, что он не хочет исполнять (включая и исполнения Присяги). Особенно, если его сюда чуть не притащили как барана их людоловы.