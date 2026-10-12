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Standard Chartered добавил услуги по хранению Ripple USD

Standard Chartered добавил услуги по хранению Ripple USD

Standard Chartered запустил институциональные услуги по хранению стейблкоина RLUSD от Ripple, планируя расширить его использование в качестве торгового залога.

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