Украинский генерал: НАТО давно пора к нам на линию фронта

Система международных организаций переживает кризис, царит субъективный и выборочный подход к основным принципам со стороны США, поэтому можно воспользоваться ситуацией, не терять время на правовые проволочки и вводить иностранные войска на Украину.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии