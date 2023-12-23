РФ уведомила МАГАТЭ о достаточном количестве сотрудников для эксплуатации ЗАЭС

Постоянное представительство России при международных организациях в Вене сообщило Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ), что на Запорожской АЭС хватает персонала для обеспечения ее безопасной работы.
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