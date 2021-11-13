Неожиданно. На Украине нашли замену российскому газу

Ваша Светлость

Николай Титов

Каждая строчка, каждое слово этого поста пронизано кричащей такой мыслью - Не дадим хохлам ни грамма нашего газа, а те кто будет им его продавать, тем цены так задерем, что мало не покажется. По сути это санкции, причем против всего 40 миллионного Украинского народа. Ну хорошо, не дадим, в ответ так же получим санкции по очень большому диапазону направлений - Неужели забыли, что все новые технологии, интернет, Ютюб, Фейсбук, искусственный интеллект, высокотехнологичные медицинские центры по всей России, где спасают жизни тысячам и тысячам Россиян, карточки, QR коды, и сотни других направлений, если все это убрать мы окажемся в 1955 году. В принципе я пишу вообще о отношениях Запада и Востока. Здесь много непонятного, тысячи и тысячи Российских дипломатов говорят-говорят и никак не могут договорится с этим Западным миром. Может они что-то хотят купить, а Начальники не продают..... и поэтому они нам санкции-санкции-санкции. Да ни фига, если взять тот же газ, они упираются, строят козни, но Россия упорно тянет к ним трубы и чуть ли не силой впихивает им наш товар. И так по всему диапазону, и Начальники и Олигархи, все же прям мечтают что-то толкнуть на Запад, а потом и самим туда свалить. Примеров сколько угодно - начиная от Березовского и кончая Дерипаской. Так в чем проблема взаимоотношений. Если здесь есть грамотные люди - объясните!