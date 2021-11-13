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Неожиданно. На Украине нашли замену российскому газу

Неожиданно. На Украине нашли замену российскому газу

Замминистра энергетики Украины Немчинов пообещал закупать газ у Словакии при его дефиците у Украины Ну да, Словакия славится своими газовыми месторождениями.

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Комментарии
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Ваша Светлость
Николай Титов
Каждая строчка, каждое слово этого поста пронизано  кричащей такой мыслью - Не дадим хохлам  ни грамма нашего газа, а те кто  будет им его продавать, тем цены так задерем, что мало не покажется.  По сути это санкции, причем против всего  40 миллионного Украинского народа.  Ну хорошо, не дадим, в ответ  так же получим   санкции  по очень большому диапазону направлений - Неужели забыли, что все новые технологии, интернет, Ютюб, Фейсбук, искусственный интеллект,  высокотехнологичные медицинские центры по всей России, где  спасают жизни тысячам и тысячам Россиян,  карточки, QR коды,  и сотни других  направлений,  если все это  убрать мы окажемся в 1955 году.   В принципе я пишу вообще о отношениях Запада и Востока.  Здесь много непонятного, тысячи и тысячи  Российских дипломатов  говорят-говорят и никак не могут договорится с этим Западным миром.   Может они что-то хотят купить,  а Начальники не продают..... и поэтому они нам санкции-санкции-санкции.  Да ни фига,  если взять тот же газ, они упираются, строят козни,  но Россия упорно тянет к ним трубы  и чуть ли не силой впихивает им  наш товар.  И так по всему диапазону,  и Начальники и Олигархи, все же  прям мечтают  что-то толкнуть на Запад, а потом и самим туда свалить.  Примеров сколько угодно - начиная от Березовского и кончая Дерипаской.    Так в чем проблема взаимоотношений.   Если здесь есть грамотные люди - объясните!
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Тим Ски
"Может "Газпрому" поднять цены для Словакии"? Однозначно - нет. Словакии надо поднять цену на газ для Украины🤫
Здравая мысль, Может "Газпрому" поднять цены для Словакии? А может им вообще всем задрать цены, а лучше наверное всего вообще оставить их без газа, у нас Россиян этого газа вообще то нет во многих местах, и ничего, как-то и без газа обходимся. Пусть Европа тренируется и без газа обходиться. А, наших чиновников содержать не обязательно на доллары, можно и на рубли. Зарплату же они получают в рублях, так зачем же терять деньги на  конвертации  валют!
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