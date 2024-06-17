Nissan Z обрел ностальгическую версию, а GT-R покидает США

Nissan Z обрел ностальгическую версию, а GT-R покидает СШАДинастия спорткаров Nissan Z-серии ведет историю с 1969 года, когда появилось первое купе Nissan Fairlady Z, известное на международных рынках как Datsun 240Z.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии