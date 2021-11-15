Мировое обозрение

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Ожесточённые бои в Эфиопии: повстанцы сбили ударный вертолёт Ми-35

Ожесточённые бои в Эфиопии: повстанцы сбили ударный вертолёт Ми-35

В Эфиопии не прекращаются интенсивные бои между правительственными силами и сепаратистами, которые состоят из подразделений «Народного фронта освобождения Тыграя» (НФОТ) и отрядов «Фронта освобождения Оромо», действующих в тылу местной армии.

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