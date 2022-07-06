Военное обозрение

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В Израиле обеспокоены присутствием ВМС Ирана в Красном море

В Израиле обеспокоены присутствием ВМС Ирана в Красном море

Несмотря на то, что Израилю принадлежит лишь очень небольшой участок красноморского побережья, он считает себя одной из ведущих стран региона Красного моря.

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