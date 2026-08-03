В 2009 году в Орле был установлен памятник композитору Василию Калинникову

Композитор Василий Калинников - продолжатель традиции русской музыкальной классики. В 2009 году в Орле был открыт памятник, воплощающий творческий образ Калинникова и связь его музыки с родными просторами.
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