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В 2009 году в Орле был установлен памятник композитору Василию Калинникову

В 2009 году в Орле был установлен памятник композитору Василию Калинникову

Композитор Василий Калинников - продолжатель традиции русской музыкальной классики. В 2009 году в Орле был открыт памятник, воплощающий творческий образ Калинникова и связь его музыки с родными просторами.

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