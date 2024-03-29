Посол Антонов указал на непристойные высказывания Байдена в адрес российского руководства

Российский посол в Соединённых Штатах Анатолий Антонов выразил своё негодование в эфире программы «Большая игра с Дмитрием Саймсом» на Первом канале по поводу высказываний президента США Джо Байдена в адрес руководства России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии