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Посол Антонов указал на непристойные высказывания Байдена в адрес российского руководства

Посол Антонов указал на непристойные высказывания Байдена в адрес российского руководства

Российский посол в Соединённых Штатах Анатолий Антонов выразил своё негодование в эфире программы «Большая игра с Дмитрием Саймсом» на Первом канале по поводу высказываний президента США Джо Байдена в адрес руководства России.

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