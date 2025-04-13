Кривой Рог. Так офицеров НАТО ещё не обнуляли. Зачистить правду не удалось. В своей статье журналист Царьграда Александр Орлов раскрыл детали ракетного удара по ресторану, где проходило совещание командного состава ВСУ и иностранных инструкторов.
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