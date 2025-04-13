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Кривой Рог. Так офицеров НАТО ещё не обнуляли. Зачистить правду не удалось

Кривой Рог. Так офицеров НАТО ещё не обнуляли. Зачистить правду не удалось

Кривой Рог. Так офицеров НАТО ещё не обнуляли. Зачистить правду не удалось. В своей статье журналист Царьграда Александр Орлов раскрыл детали ракетного удара по ресторану, где проходило совещание командного состава ВСУ и иностранных инструкторов.

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