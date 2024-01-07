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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Нюбель не продлит контракт с «Баварией» после 2025-го, если Нойер останется основным вратарем. В клубе считают Александра преемником Мануэля

Нюбель не продлит контракт с «Баварией» после 2025-го, если Нойер останется основным вратарем. В клубе считают Александра преемником Мануэля

Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг, Нюбель готов продлить соглашение с «Баварией» и вновь уйти в аренду следующим летом лишь при условии, что в 2025 году он станет основным вратарем «Баварии».

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