Постпред РФ в Вене заявил о превышении руководством МАГАТЭ своих полномочий

Тенденцию превышения полномочий руководством МАГАТЭ отметил в своем выступлении постпред РФ Михаил Ульянов, следует из текста его выступления опубликованного 21 ноября пресс-службой Постоянного представительства России при международных организациях в Вене.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии