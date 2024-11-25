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Где в Барнауле можно чипировать собаку и сколько это стоит? Инфографика

Где в Барнауле можно чипировать собаку и сколько это стоит? Инфографика

По краевому закону регистрация и маркирование собак на территории Алтайского края с 1 января станут обязательными В Алтайском крае с 1 января 2025 года в силу вступит региональный закон № 62-ЗС – он сделает процедуру маркировки и регистрации собак обязательной.

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