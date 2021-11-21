"Плохая работа": компании в США унижают дальнобойщиков на фоне кризиса

ТАСС/SOPA Images via ZUMA /Paul Hennessy США погружаются в пучину логистического хаоса. Ближе к рождественским праздникам люди стали все чаще заказывать товары, вот только в портах образовались очереди из судов, товар некому разгружать и доставлять.
ТАСС/SOPA Images via ZUMA /Paul Hennessy США погружаются в пучину логистического хаоса. Ближе к рождественским праздникам люди стали все чаще заказывать товары, вот только в портах образовались очереди из судов, товар некому разгружать и доставлять.
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