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"Плохая работа": компании в США унижают дальнобойщиков на фоне кризиса

"Плохая работа": компании в США унижают дальнобойщиков на фоне кризиса

ТАСС/SOPA Images via ZUMA /Paul Hennessy США погружаются в пучину логистического хаоса. Ближе к рождественским праздникам люди стали все чаще заказывать товары, вот только в портах образовались очереди из судов, товар некому разгружать и доставлять.

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