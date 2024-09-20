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Петербургский дневник

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ВС РФ поразили склады с боеприпасами и дронами ВСУ на правом берегу Днепра

Удар нанес расчёт 152-мм «Гиацинт-Б» Артиллеристы-десантники российской группировки войск «Днепр» ликвидировали украинские склады с боеприпасами и FPV-дронами на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили журналистам в Министерстве обороны России.

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