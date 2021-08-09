Стройкомплекс Москвы

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Форум «Лучшие практики ТИМ в России» прошел в «Доме на Брестской»

Форум «Лучшие практики ТИМ в России» прошел в «Доме на Брестской»

Пятая Всероссийская отраслевая конференция «Лучшие практики технологии информационного моделирования в России» с международным участием прошла в «Доме на Брестской», сообщил руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Лёвкин.

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