Форум «Лучшие практики ТИМ в России» прошел в «Доме на Брестской»

Пятая Всероссийская отраслевая конференция «Лучшие практики технологии информационного моделирования в России» с международным участием прошла в «Доме на Брестской», сообщил руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Лёвкин.
Пятая Всероссийская отраслевая конференция «Лучшие практики технологии информационного моделирования в России» с международным участием прошла в «Доме на Брестской», сообщил руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Лёвкин.
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