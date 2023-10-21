Задержаны подростки-мигранты, угрожавшие самарскому губернатору

Один арестован, второго выдворят из России.фото: sledcom.ru--> Угрожавшие губернатору Самарской области Дмитрию Азарову мигранты установлены и задержаны, сообщил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии