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Задержаны подростки-мигранты, угрожавшие самарскому губернатору

Задержаны подростки-мигранты, угрожавшие самарскому губернатору

Один арестован, второго выдворят из России.фото: sledcom.ru--> Угрожавшие губернатору Самарской области Дмитрию Азарову мигранты установлены и задержаны, сообщил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.

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Комментарии
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Михаил Мамонов
самарский губер - терпила ....
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15 час.
ИП
Иван Петров
Странно, как губернатора ещё не посадили за разжигание розни ?! 😁👍 ценных специалистов заставил нервничать и материться
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13 час.
N
Nata
А он с ними не ссорится. Головой кивает слон - он слонихе шлет поклон.
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13 час.

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