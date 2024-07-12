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Царьград

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"Чому ракеты минають багатих людей?": Украинка задала властям вопрос после ракетной атаки на Киев

"Чому ракеты минають багатих людей?": Украинка задала властям вопрос после ракетной атаки на Киев

После ракетного налёта на Киев, многие украинские блогеры и простые граждане стали задавать вслух самые наболевшие вопросы и выступать с открытой критикой Зеленского и его компании.

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Комментарии
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ГБ
Геннадий Бережнов
А с какой стороны воюют богатые? Отчего Минин и Пожарский подняли народ, богатым всё равно под кем лежать и хотели откупиться. Не читал о помощи фронту нашими олигархами. Сидят и жируют!
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19 час.
МБ
Марина Биченова
Олигархи не люди! Это ходячие деньги и звон монет им заменяет всё то из чего состоит человек.
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6 час.

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