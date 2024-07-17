Коран не допускает рукоприкладства, оказавшимся жертвами домашнего насилия женщинам следует обращаться за помощью, сообщил РИА Новости представитель Духовного управления мусульман Татарстана после публикации в Telegram-каналах видеоролика с подзаголовком "Как правильно бить жену".
Духовное управление Татарстана: Коран не допускает рукоприкладства
Комментарии
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ninikooo Митусова
Они женщин за людей не считают, чему удивляться?!
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6 час.
Алексей Горшков
Так по молодому возрасту этого муллы видно, что он учился ЗА ГРАНИЦЕЙ (в "святые 90-е" годы это было нормой) - а ЧЕМУ там учат - история "мутная"! Наши (я русский, но из Казани) казанские мусульманки ЕЩЁ ПРИ ЦАРЕ отличались от среднеазиатских и кавказских, а уж тем более "забугорных" - отсутствием требования скрывать лицо, были наиболее ... европеизированы, что ли, даже среди своих единоверок. Так что - вмешательство в различные сферы жизни иностранных трактовок мусульманского вероучения, к Корану отношение навряд ли (я не специалист - просто ПРЕДПОЛАГАЮ) имеет!
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4 час.
лл
лина любимцева
Если это правда, то имам - садист и преступник!!
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1 час.
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