Духовное управление Татарстана: Коран не допускает рукоприкладства

Алексей Горшков

Так по молодому возрасту этого муллы видно, что он учился ЗА ГРАНИЦЕЙ (в "святые 90-е" годы это было нормой) - а ЧЕМУ там учат - история "мутная"! Наши (я русский, но из Казани) казанские мусульманки ЕЩЁ ПРИ ЦАРЕ отличались от среднеазиатских и кавказских, а уж тем более "забугорных" - отсутствием требования скрывать лицо, были наиболее ... европеизированы, что ли, даже среди своих единоверок. Так что - вмешательство в различные сферы жизни иностранных трактовок мусульманского вероучения, к Корану отношение навряд ли (я не специалист - просто ПРЕДПОЛАГАЮ) имеет!