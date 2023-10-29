Меню в самом роскошном ресторане мира

Американский ресторан Eleven Madison Park был официально признан лучшим в мире согласно рейтингу ресторанов авторитетного журнала The Restaurant Magazine на основе опроса шеф-поваров, рестораторов, гурманов и ресторанных критиков по всему миру.
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