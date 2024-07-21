Сельскохозяйственный «робот-пылесос» заменит механизаторов в 2025 году

Цикл ресурсных испытаний с обкаткой не менее 10 тысяч часов пройдет в 2024 году отечественный роботизированный мини-трактор, заявили представители компании-разработчика Cognitive Pilot, 20 июля сообщает телеканал RT.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии